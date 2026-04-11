Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итог матча против «Рубина» (0:0).

«Хотели немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс.

Игра в три защитника? На эту тему никто не думал, мы просто понимали, что будет делать "Рубин". За всю игру "Рубин" два раза был близок, но это моменты, когда мы подавали стандарт, их вратарь Ставер быстро ловил и вводил быстро мяч. Всё остальное у нас было надежно», — приводит слова Ахметзянова «Матч ТВ».

«Рубин» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» же с 20 очками располагается на 15-й строчке.