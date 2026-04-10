Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил игру команды в текущем сезоне.

globallookpress.com

«Это неприемлемо.  Такова реальность.  Такова суровая реальность, и поэтому это так расстраивает.  С этим очень тяжело смириться.  Всё однажды заканчивается, включая моё время здесь.  В данный момент реальность такова, что мы нестабильны.  Мы проигрываем слишком много матчей.  У нас бывают хорошие моменты, но у нас нет стабильности в этом отношении.  Прежде, во все эти хорошие годы, у нас уже были такие периоды, и мы преодолевали их.  Мы, игроки, должны осознать, что это нужно сделать вместе.  Мы нуждаемся друг в друге», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ранее красные в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили в гостях «ПСЖ» со счетом 0:2.  Ответная игра пройдет 14 апреля в Англии.