Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил игру команды в текущем сезоне.

«Это неприемлемо. Такова реальность. Такова суровая реальность, и поэтому это так расстраивает. С этим очень тяжело смириться. Всё однажды заканчивается, включая моё время здесь. В данный момент реальность такова, что мы нестабильны. Мы проигрываем слишком много матчей. У нас бывают хорошие моменты, но у нас нет стабильности в этом отношении. Прежде, во все эти хорошие годы, у нас уже были такие периоды, и мы преодолевали их. Мы, игроки, должны осознать, что это нужно сделать вместе. Мы нуждаемся друг в друге», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ранее красные в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уступили в гостях «ПСЖ» со счетом 0:2. Ответная игра пройдет 14 апреля в Англии.