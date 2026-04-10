Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии голкипера команды Яна Облака, который восстанавливается после травмы.

Напомним, что вратарь получил повреждение во время матча 28-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0).

«Он пока не готов присоединиться к нам. Но очень хочет; мы хорошо с ним пообщались.

Он очень важный игрок для команды, мы в нём нуждаемся. Надеемся, он будет готов присоединиться к команде во вторник», — приводит слова Симеоне AS.

В нынешнем сезоне Облак провел за «матрасников» 37 матчей, в которых пропустил 47 голов.