Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте сообщила о подписании нового контракта с ведущим центральным защитником Нико Шлоттербеком.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Новое соглашение 26‑летнего футболиста на улучшенных условиях будет действовать до 2031 года. В составе «шмелей» он выступает с 2022 года. В последнее время Шлоттербеком активно интересовалась «Барселона».

«Я в восторге от того, что продлил контракт с "Боруссией". Я намеренно не спешил с этим решением, поскольку оно имеет для меня огромное значение. На протяжении всего процесса мы вели конструктивные переговоры, но тем не менее это не тот вопрос, который можно было уладить всего за одну-две недели. Руководство клуба представило мне чёткий и основательный план, и я прекрасно понимаю, что именно даёт мне этот клуб. Моя цель — завоёвывать титулы вместе с дортмундской "Боруссией", — написал Шлоттербек в соцсети.