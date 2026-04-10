Наставник сборной России Валерий Карпин не стал высказываться о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

Артем Дзюба globallookpress.com

Отвечая на соответствующий вопрос, специалист ограничился краткой фразой: «Не комментирую».

В нынешнем сезоне 37-летний форвард провёл 21 матч в РПЛ и отметился семью забитыми мячами.

В последний раз Дзюба выходил на поле в составе сборной России в марте 2025 года — в товарищеской встрече с Гренадой (5:0), где он отличился голом. Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом, опередив Александр Кержаков.

Позже Кержаков опубликовал письмо ФИФА, согласно которому организация засчитала один из голов в матче против Германии (2:2) в 2005 году именно ему, а не Андрею Аршавину.