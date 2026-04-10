Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Если матч завершится вничью, то соотношение будет 70 на 30 в пользу "Краснодара". А вот если "Краснодар" выиграет, то тогда 90%.

Нужно ещё третий вариант рассматривать, если "Зенит" выиграет. В этом случае я сразу после игры скажу, что они чемпионы, несмотря на весь календарь. Для "Краснодара" это будет очень сильный удар, плюс "Краснодару" ещё и на Кубок играть», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 12-го апреля в 19:30 мск.

После 23-х туров «быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе, а «сине-бело-голубые» располагаются на 2-й позиции с 51-м баллом.