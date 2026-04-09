Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отметил, почему оставил в запасе форварда Мохамеда Салаха в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Мохамед Салах globallookpress.com

Встреча состоялась 9 апреля. Английский клуб уступил в Париже со счетом 0:2.

«Думаю, в концовке матча для нас речь шла скорее о выживании, чем о реальной возможности забить. На протяжении 20-25 минут мы только оборонялись.

У Мо много сильных качеств, но если ему приходится 20-25 минут защищаться в собственной штрафной, лучше поберечь его силы для предстоящих матчей», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, летом Салах уйдет из «Ливерпуля».