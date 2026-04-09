Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу поражения от «ПСЖ» со счетом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если говорить о матче в целом, думаю, нам еще повезло, что все закончилось поражением 0:2, потому что у них было больше моментов, чем голов. Первый пропущенный мяч особенно тяжело было принять, поскольку до этого они почти ничего не создали, а затем в ворота влетел мяч после рикошета. Уже после этого у них было достаточно шансов, чтобы забить еще.

Конечно, всегда думаешь, что можно сыграть лучше и заставить соперника ошибаться. Но большую часть матча мы просто пытались выжить. В прошлом сезоне у нас было то же самое. Они были сильнее, но мы не сдались. "ПСЖ" оставил нам шансы в этом противостоянии, не использовав несколько своих моментов», — приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Англии.