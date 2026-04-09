Наставник «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем». Парижане выиграли домашнюю встречу со счетом 2:0.

«Я наблюдал эту связь между командой и болельщиками, с тех пор как приехал в Париж, сейчас она сильнее, чем когда-либо. Мы отправимся в Ливерпуль с целью победить, как и всегда.

Будет тяжело, потому что "Энфилд" — очень сложный стадион. Но с этой командой будем стараться играть как можно лучше, то есть атаковать всю игру!» — цитирует специалиста сайт «ПСЖ».

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.