Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил достойную оценку от издания L’Equipe по итогам первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0 и прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Несмотря на то что Сафонову не пришлось совершать сейвы, он сохранил свои ворота в неприкосновенности и был оценён в шесть баллов.

Такой же рейтинг получили его партнёры по команде — защитники Ашраф Хакими и Вильям Пачо, а также атакующие игроки Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

Самую низкую оценку в составе ПСЖ получил полузащитник Витинья — пять баллов. Остальные футболисты команды, включая автора второго гола Хвичу Кварацхелию, удостоились семёрок.

Наивысший балл по версии издания достался главному тренеру парижан Луису Энрике — его работу оценили на восемь баллов.