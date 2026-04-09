Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил достойную оценку от издания L’Equipe по итогам первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0 и прошла на стадионе «Парк де Пренс».
Несмотря на то что Сафонову не пришлось совершать сейвы, он сохранил свои ворота в неприкосновенности и был оценён в шесть баллов.
Такой же рейтинг получили его партнёры по команде — защитники Ашраф Хакими и Вильям Пачо, а также атакующие игроки Дезире Дуэ и Усман Дембеле.
Самую низкую оценку в составе ПСЖ получил полузащитник Витинья — пять баллов. Остальные футболисты команды, включая автора второго гола Хвичу Кварацхелию, удостоились семёрок.
Наивысший балл по версии издания достался главному тренеру парижан Луису Энрике — его работу оценили на восемь баллов.