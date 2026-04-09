Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал поражение от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли — 0:2, но у нас были очень хорошие моменты. Соперник играл очень хорошо, тем не менее сдаваться мы не собираемся. Верим в себя. Во втором тайме мы все делали очень хорошо, имея на одного игрока меньше.

Мастерство "Атлетико" впереди подразумевает то, что защищаться было непросто, но шансы победить в этой игре у нас были», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

Ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.