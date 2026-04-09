Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче против «Оренбурга».

«Оренбург — очень сложный соперник. Команда здорово смотрится после зимней паузы. О многом говорит хотя бы тот факт, что они забили три мяча "Динамо". Они хорошо усилились, и у них очень качественный состав.

Мне нравится их креативная группа южноамериканских игроков, нравятся их вингеры, Томпсон и Гюрлюк. Для игроков "Оренбурга" это очередной финал, потому что они борются за выживание. Нас ждет непростое испытание», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Оренбург» состоится в ближайшую субботу, 11 апреля.