Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал о своем голе со штрафного в ворота «Барселоны» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «матрасники» одержали победу со счетом 2:0.

«Перед ударом я несколько раз пересматривал знаменитый гол Месси в ворота "Ливерпуля", который он забил на "Камп Ноу" в мае 2019 года. Я не был до конца уверен, что мяч полетит именно в этот угол, но как только я ударил по мячу, сразу понял, что всё будет именно так. Даже до удара я уже знал, что попаду в цель», — цитирует Альвареса ESPN.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Альварес сыграл в 12 матчах, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.