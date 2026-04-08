Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев высказался о текущей ситуации в «Крыльях Советов».

Павел Мамаев

Напомним, что недавно Магомед Адиев покинул пост наставника самарцев.  Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Булатов.

«У "Крыльев" есть неопределенность с тренером.  Булатов набирает как исполняющий обязанности.  Им нужно поскорее решить с постом тренера: либо утвердить этого, либо назначить другого.  Сейчас не тот период сезона, где должна присутствовать неопределенность.  У них так-то достаточно хорошая, крепкая команда.  Все в их руках.  Да, в нижней части все близко, но две игры могут все изменить.  Только у "Сочи" будет объективно очень тяжело», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.