Бывший игрок ЦСКА Павел Мамаев высказался о текущей ситуации в «Крыльях Советов».

Павел Мамаев globallookpress.com

Напомним, что недавно Магомед Адиев покинул пост наставника самарцев. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Булатов.

«У "Крыльев" есть неопределенность с тренером. Булатов набирает как исполняющий обязанности. Им нужно поскорее решить с постом тренера: либо утвердить этого, либо назначить другого. Сейчас не тот период сезона, где должна присутствовать неопределенность. У них так-то достаточно хорошая, крепкая команда. Все в их руках. Да, в нижней части все близко, но две игры могут все изменить. Только у "Сочи" будет объективно очень тяжело», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.