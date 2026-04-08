Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об итогах матча с «Краснодаром» (0:0) в Кубке России.

«Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру, Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.

В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское "Динамо". Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Таким образом, все решится в ответном матче в Краснодаре, который состоится 5 мая.