Эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом».  Команда Мурада Мусаева с трудом победила со счетом 1:0.

Александр Бубнов
Александр Бубнов

«Худшая игра "Краснодара".  Вообще в сезоне.  Я такой плохой игры не видел.  А "Ахмат" здорово сыграл.  Просто не реализовал свои моменты.  По игре они выигрывать должны были.  Поэтому Черчесов в принципе правильно сказал, что да, проиграли, но никаких претензий нет, потому что играли хорошо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.  Шоу».

«Краснодар» на данный момент лидирует в РПЛ.  Команда набрала 52 очка.