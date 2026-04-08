Эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом». Команда Мурада Мусаева с трудом победила со счетом 1:0.

«Худшая игра "Краснодара". Вообще в сезоне. Я такой плохой игры не видел. А "Ахмат" здорово сыграл. Просто не реализовал свои моменты. По игре они выигрывать должны были. Поэтому Черчесов в принципе правильно сказал, что да, проиграли, но никаких претензий нет, потому что играли хорошо», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

«Краснодар» на данный момент лидирует в РПЛ. Команда набрала 52 очка.