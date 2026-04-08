Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где столичный клуб встретится с «Зенитом». Поединок пройдет 8 апреля.

Денис Бояринцев globallookpress.com

«Для "Спартака" это будет очень сложный матч. "Зенит" сыграет агрессивно. Но "Спартак" может грамотно выстроить игру. Для этого есть хорошие футболисты, которые умеют играть в быстрый футбол. Тут на всё воля тренера. Но тактика должна совпасть с хорошим настроем игроков. Плюс была энергозатратная игра с "Локомотивом", а у "Спартака" не такая глубокая скамейка, как у соперника. Главное, чтобы хватило сил и был настрой.

"Зениту" нельзя отдавать инициативу, хотя не думаю, что "Спартак" станет играть вторым номером. Шансы у красно-белых есть, и неплохие», — сказал Бояринцев «Чемпионату».