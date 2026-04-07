Защитник «Реала» Антонио Рюдигер близок к продлению контракта с клубом, сообщает Diario AS.

По информации источника, руководство высоко ценит преданность 33-летнего немца и стабильность, которую он демонстрировал в обороне в сезоне-2025/26. В качестве поощрения клуб готов продлить соглашение ещё на один год. Кроме того, с конца января Рюдигер значительно улучшил физическую форму и теперь способен выдерживать плотный график матчей подряд.

В последних встречах защитник регулярно выходил в стартовом составе.

Рюдигер защищает цвета «Реала» с июля 2022 года, его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 он провёл 19 матчей и забил один гол.