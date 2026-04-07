Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о ситуации с нападающим команды Ромелу Лукаку, который отказался возвращаться в расположение клуба.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

По словам функционера, бельгиец не откликнулся на просьбу о возвращении и остался на родине, где решил заняться оценкой своего физического состояния. Манна подчеркнул, что приоритетом всегда должны оставаться интересы клуба, и добавил, что руководство примет необходимые меры.

«Ромелу решил не возвращаться, когда мы просили его вернуться, и остался в Бельгии, чтобы оценить свою травму. Клуб всегда должен быть на первом месте. Мы примем соответствующие меры», — цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что форвард покинул лагерь национальной сборной и приступил к индивидуальным тренировкам под руководством личного специалиста.

В нынешнем сезоне Лукаку провёл за «Наполи» семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.