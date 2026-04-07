Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу возможного назначения в сборную Италии. Ранее главный тренер Дженнаро Гаттузо покинул национальную команду после того, как итальянцы не вышли на ЧМ-2026.

Антонио Конте globallookpress.com

«Если бы я был президентом Итальянской федерации футбола (FIGC), я бы рассмотрел свою кандидатуру.

Не будем забывать, что в прошлом сезоне в последние три месяца говорили, что я уйду в "Ювентус", или я ошибаюсь? Правильно, что СМИ пишут о том, что мое имя входит в число рассматриваемых. Я уже работал в сборной, знаю эту среду. Безусловно, это повод для гордости, потому что представлять страну — это нечто прекрасное. Но вы знаете, какова моя ситуация: мы сосредоточены на "Наполи", вы знаете, что в конце сезона я встречусь с президентом.

Что меня огорчает, так это то, что если бы мы квалифицировались на чемпионат мира, говорили бы о великом достижении итальянского футбола, о том, что он в хорошем состоянии, — просто чтобы вы понимали, как устроен футбол. Это не первый раз, когда мы не квалифицируемся. Я считаю, что после трех чемпионатов мира нужно сделать что-то по-настоящему серьезное, но, когда я был главным тренером сборной, много говорили, но помощи я получил мало», — цитирует Конте La Repubblica.

Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год.