Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Помогут ли результаты прошлых матчей с "Атлетико"? Это другая история, потому что Лига чемпионов — лучший турнир. Нам предстоит сыграть против большого соперника с отличными игроками в составе, но мы хотим пройти дальше.

"Атлетико" — очень сильная команда. У них прекрасный настрой, интенсивность, а также фантастические игроки. На днях несколько игроков получили отдых, но вместо них играли другие, тоже высококлассные.

Забить два мяча в ворота "Атлетико" нелегко. Это всегда трудно. Оба матча будут очень эмоциональными. Мы постараемся добиться хорошего результата завтра, но мы знаем, что нужно сыграть и в гостях. Победа над "Ньюкаслом" была заслуженной, и мы хотим продолжить движение к цели», — сказал Флик As.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 8-го апреля в 22:00 мск.