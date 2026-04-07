Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем поединке против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

Микель Артета globallookpress.com

«Глядя на достижения "Спортинга", особенно в домашних матчах, на то, как они играли в этой Лиге чемпионов, на команды, которые они побеждали, мы понимаем, насколько трудным будет этот матч. Именно поэтому мы хотим победить еще сильнее.

Дьекереш? Думаю, он ждет этого матча с большим нетерпением. Он воодушевлен и очень благодарен "Спортингу" за время, которое он провел в этом клубе. Это видно по тому, как он говорит о клубе, об игроках, персонале, обо всех, кто работает в "Спортинге". Опыт, полученный там, был очень важной частью его пути», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Матч «Спортинг» — «Арсенал» состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 7 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.