Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Однозначно он уедет в хороший чемпионат. Парень молодой, технически феноменален, чувствует свое тело, координирован, умет нестандартно работать в штрафной площади. Сейчас нам всем очень бы хотелось, чтобы он остался играть в российском чемпионате и долгое время нас радовал. Но он должен развиваться и делать это в более конкурентной среде.

Тюкавин такой форвард, который может заиграть в любом чемпионате. Он нестандартно действует, а такие форварды всегда на вес золота. Он сам для себя создает момент, а самое главное — имеет хорошую реализацию. Это человек, поцелованный богом. Тюкавин сам не может проанализировать свои действия, он делает их на автомате», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.