Хавбек «Монако» Александр Головин высказался по поводу победы над «Марселем» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Россиянин забил гол на 59-й минуте встречи.

«Все счастливы победе, конечно же, рад, что забил. Думаю, что в конце нам нужно было играть получше, но мы все равно забрали три очка. Сейчас мы смотрим вперед и просто идем от игры к игре», — написал Головин в соцсетях.

Головин играет в составе «монегасков» с лета 2018 года. В текущем сезоне Александр провел 21 матч, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.