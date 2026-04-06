Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высоко оценил игру нападающего команды Джона Кордобы.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Мне кажется, что "Краснодар" с Кордобой и без — две разные команды. Думаю, он приносит 50 процентов успеха. Джон оказывает слишком большое влияние на результат и делает разницу. Так было и в прошлом сезоне, и в этом. Он доказывает, что является лучшим нападающим в РПЛ», — сказал Газинский «СЭ».

В сезоне 2025/26 32-летний колумбийский форвард забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 31 матче, проведённом за «Краснодар» во всех турнирах.