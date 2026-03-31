Сербия обыграла Саудовскую Аравию, а Андорра сыграла вничью с Сан-Марино.
Сербия одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 2:1.
Единственный гол у гостей забил Абдулла Аль-Хамдан на 8-й минуте.
В составе сербской сборной отличились Страхиня Павлович на 66-й минуте и Александр Митрович на 70-й минуте.
СербияБелград2:1Саудовская АравияЭр-Рияд
0:1 Абдулла аль-Хамдан 8' 1:1 Страхиня Павлович 66' 2:1 Александр Митрович 70'
Сербия: Предраг Райкович (Джордже Петрович 46'), Страхиня Эракович (Огнен Мимович 58'), Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Алекса Терзич (Stefan Bukinac 89'), Лазар Самарджич (Петар Станич 46'), Велько Бирманчевич (Деян Йовелич 88'), Сергей Милинкович-Савич (Саша Лукич 82'), Мият Гачинович (Александр Митрович 57'), Александар Станкович (Негош Петрович 82'), Лука Йович (Филип Костич 57')
Саудовская Аравия: Наиф Масуд (Абдулла аль-Хайбари 61'), Muteb Al-Mufarrij (Mohammed Mahzari 46'), Райан Хамиду, Зияд Аль-Джохани (Айман Яхья 72'), Абдулла аль-Хамдан (Сальман Аль-Фаридж 61'), Abdulaziz Al-Aliwa (Халифа Аль-Давсари 46'), Мохаммед Канно (Али Маджраши 84'), Marwan Al-Sahafi (Салех Аль Шехри 72'), Nawaf Bu Washl (Фирас аль-Бурайкан 46'), Сауд Абдул Хамид (Мусаб аль-Джувайр 84'), Mohammed Al-Owais
Жёлтые карточки: Мохаммед Канно 22' (Саудовская Аравия), Абдулла аль-Хамдан 26' (Саудовская Аравия)
В параллельном матче Андорра в гостях сыграла вничью с Сан-Марино (0:0).
На 68-й минуте хозяева могли забить гол, арбитр назначил пенальти в ворота Андорры, но Никола Нанни не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.