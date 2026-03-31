Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы «железнодорожников» в борьбе за медали по итогам текущего сезона РПЛ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Игра "Локомотива" не особо внушает оптимизм.  Не очень хорошие результаты.  Нет вдохновения, которое мы ждём от "Локомотива". "Локомотив" — это боевитость, а её нет.  Наверное, сказывается отсутствие Пиняева, который всегда добавлял остроты.  Игра пока не радует, несмотря на одну крупную победу. "Локомотив" может проиграть любому сопернику, а это значит, что надежды на медали очень низкие», — цитирует Наумова «Чемпионат».

«Локомотив» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице.