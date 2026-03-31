Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс прокомментировал работу Майкла Каррика в команде.

«Умение Каррика все предельно ясно объяснять и доносить суть — это первое, что бросилось в глаза. Он не создавал для нас больших трудностей и не запутывал.

Иногда тренеры придумывают слишком сложные схемы, тогда некоторые футболисты не включаются в игру, и всем сложно выйти на один уровень.

С первой игры было понятно, чего он хочет. Тренер не ставил перед нами самые сложные задачи, но при этом давал игрокам возможность проявить свои сильные стороны.

В обороне очень важно не пропускать голы, а наши игроки в атаке могут сделать разницу. Вероятно, именно это и работает лучше всего», — цитирует Ламменса The Athletic.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.