Экс-футболист сборной России Дмитрий Черышев оценил шансы «Пари НН» остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Все будет зависеть и от соперников "Пари НН". Самое главное — набирать свои очки. Был такой период, когда я работал в Нижнем Новгороде, нас похоронили. Однако мы набрали свои 10 очков после новогоднего перерыва, дойдя до переходных матчей и остались.

Если "Пари НН" будет набирать очки, играть строго в обороне и мало пропускать, все будет положительно. Шансы спастись есть. Если мы говорим, что команда неплохо начала после перерыва, а значит, потенциал есть. Есть возможность спастись, но вопрос, как соперники будут настраиваться на команду. После хороших матчей на "Пари НН" будет серьезный настрой», — цитирует Черышева «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице.