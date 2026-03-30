Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал игру команды на втором отрезке сезона и сказал, что работа главного тренера Хуана Диаса его пока полностью устраивает.

После победы над прямым конкурентом «Уралом» (3:1) в 26‑м туре Первой лиги «Родина» вышла на второе место и всего на 4 очка отстаёт от лидера — «Факела». Команда никогда ранее не играла в РПЛ.

«Мы находимся в постоянном контакте с Хуаном Диасом. Очень важно, что слышим друг друга. Мы понимали, к чему готовиться, так как в своё время у нас уже был испанский специалист. Мы анализировали этот опыт, что так, что нет. Когда Хуан приходил, мы обговаривали все моменты.

Хочу порадоваться за Хуана, за наших испанских тренеров. На прошлой неделе приехали их семьи. Всегда приятно, когда семьи приезжают, видят победы. Поздравляю их! Мы стараемся быть семейным клубом. У нас своя атмосфера. Очень важно сыграть и за своих близких. С "Уралом" ребята сыграли в том числе и за них.

Петь нам дифирамбы рано. Мы проделали значительную работу, но это только вторая часть пути. Важно пройти финишный отрезок. У нас сложные матчи, много тяжёлых выездов. Важно удержать концентрацию. Так что в раздевалке не было грандиозной радости после победы над "Уралом". Сфотографировались, Рейна чуть станцевал, как он может. Всё в процессе. Впереди — выезд в Саратов, нужно думать о нём», — сказал Зинин «Чемпионату».