Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно‑белые утратили чемпионский дух и сейчас довольствуются только борьбой за медали.

«Болельщики живут эмоциями. Сыграли хороший матч — все у нас замечательно, сыграли плохо — все пропало. Но на ситуацию нужно смотреть по дистанции. Конечно, хочется, чтобы у "Спартака" все получалось. Если вы помните, осенью 2024 года при Деяне Станковиче команда выиграла шесть матчей подряд, показывала великолепный футбол, и казалось, что так будет и весной. Такой классный "Спартак" хочется видеть постоянно.

Хуан Карлос Карседо — это не посторонний "Спартаку" человек, он уже работал в клубе вместе с Унаи Эмери и понимает, что здесь очень требовательный болельщик. Наше поколение, поколение спартаковцев 80‑х, приучило всех к тому, что "Спартак" всегда должен быть первым, выигрывал много чемпионских титулов. Сегодня же история обстоит иначе: "Спартак" претендует на пятые‑шестые места, а другие команды привыкают, что есть борьба между "Зенитом" и "Краснодаром", но "Спартака" в числе соискателей на золотые медали нет», — сказал Титов в интервью «Матч ТВ».

В составе красно‑белых Титов становился шестикратным чемпионом России. Всего «Спартак» в своей истории завоевал 22 чемпионских титула в первенствах СССР и России, а также 14 раз завоевал Кубок страны.