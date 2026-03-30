Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Руммениге поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Нам нужно выйти на тот же уровень, что и в матче с "ПСЖ" на групповом этапе. В первом тайме мы были великолепны, а во втором, после удаления Луиса Диаса, значительно улучшили игру в обороне. Именно это нам понадобится и в Мадриде. Если команда сможет поддерживать этот уровень, у нас будет хороший шанс заложить прочный фундамент для ответного матча. Также крайне важно подойти к этому противостоянию с пониманием того, что перед нами стоит монументальная задача. Это будет наше самое сложное испытание», — приводит слова Руммениге AS.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится в Мадриде во вторник, 7 апреля.