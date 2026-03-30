Защитник сборной России Данил Круговой высказался перед товарищеским матчем против сборной Мали.

«Думаю, что приедут много болельщиков, ждем, покажем хорошую игру. Нас не надо настраивать, всегда честь играть за сборную.

Рад вернуться в родной город на стадион, где провел много времени. Приедут близкие, семья. Важно провести матч достойно», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.