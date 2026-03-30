Полузащитник сборной России Кирилл Глебов высказался о предстоящем товарищеском матче против команды Мали.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Мали — более серьезный соперник чем Никарагуа.  Посмотрели о них больше видео, более детально готовимся.

Головин?  Когда мяч у него, понимаешь, что он точно не потеряет.  С Никарагуа вышел, стали играть по‑другому.  Его гол — это мастерство.

Как бы выступили на ЧМ-2026?  Это такой вопрос, на который не знаю что ответить, я никогда не играл с европейскими футболистами», — цитирует Глебова « Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».  Начало встречи — в 20:00 мск.