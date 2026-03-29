Сборная Бельгии разгромила команду США в товарищеской встрече со счетом 5:2.

Американцы открыли счет благодаря голу Уэстон Маккенни на 39-й минуте. Шесть минут спустя бельгийцы сравняли счет — отличился Зено Дебаст.

Во втором тайме гости забили четырежды — отметились Амаду Онана (53'), Шарль Де Кетеларе (59' с пенальти) и Доди Лукебакио (68', 82'). На 85-й минуте Патрик Агьеманг забил второй гол американцев и установил окончательный счет в матче.

Результат матча США Вашингтон 1:4 Бельгия Брюссель 1:0 Уэстон Маккенни 39' 1:1 Зено Дебаст 45' 1:2 Амаду Онана 53' 1:3 Шарль Де Кетеларе 59' пен. 1:4 Доди Лукебакио 68' США: Мэтт Тёрнер, Марк Маккензи, Тим Рим, Энтони Робинсон ( Alex Freeman 64' ), Джонни Кардозо ( Кристиан Ролдан 46' ), Таннер Тессманн ( Max Arfsten 64' ), Уэстон Маккенни ( Джованни Рейна 70' ), Кристиан Пулишич ( Джозеф Скалли 71' ), Тимоти Уэа ( Себастьян Берхалтер 64' ), Малик Тилльман ( Рикардо Пепи 71' ), Фоларин Балогун ( Патрик Агьеманг 71' ) Бельгия: Сенне Ламменс, Алексис Салемакерс ( Доди Лукебакио 62' ), Максим Де Кёйпер ( Хоакин Сейс 61' ), Брандон Мехеле ( Кони де Винтер 62' ), Зено Дебаст ( Натан Нгой 62' ), Тома Мёнье ( Мика Годтс 70' ), Шарль Де Кетеларе ( Луа Опенда 62' ), Кевин Де Брёйне ( Юри Тилеманс 70' ), Амаду Онана ( Тимоти Кастань 70' ), Николас Раскин ( Nathan De Cat 70' ), Жереми Доку ( Аксель Витсель 70' ) Жёлтая карточка: Уэстон Маккенни 19' (США)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 5 Удары мимо 4 56 Владение мячом 45 5 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 5 Фолы 9

Следующий матч американцы проведут 1 апреля против Португалии, бельгийцы в этот же день встретятся с Мексикой.