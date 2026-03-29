Сборная Бельгии разгромила команду США в товарищеской встрече со счетом 5:2.
Американцы открыли счет благодаря голу Уэстон Маккенни на 39-й минуте. Шесть минут спустя бельгийцы сравняли счет — отличился Зено Дебаст.
Во втором тайме гости забили четырежды — отметились Амаду Онана (53'), Шарль Де Кетеларе (59' с пенальти) и Доди Лукебакио (68', 82'). На 85-й минуте Патрик Агьеманг забил второй гол американцев и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
СШАВашингтон1:4БельгияБрюссель
1:0 Уэстон Маккенни 39' 1:1 Зено Дебаст 45' 1:2 Амаду Онана 53' 1:3 Шарль Де Кетеларе 59' пен. 1:4 Доди Лукебакио 68'
США: Мэтт Тёрнер, Марк Маккензи, Тим Рим, Энтони Робинсон (Alex Freeman 64'), Джонни Кардозо (Кристиан Ролдан 46'), Таннер Тессманн (Max Arfsten 64'), Уэстон Маккенни (Джованни Рейна 70'), Кристиан Пулишич (Джозеф Скалли 71'), Тимоти Уэа (Себастьян Берхалтер 64'), Малик Тилльман (Рикардо Пепи 71'), Фоларин Балогун (Патрик Агьеманг 71')
Бельгия: Сенне Ламменс, Алексис Салемакерс (Доди Лукебакио 62'), Максим Де Кёйпер (Хоакин Сейс 61'), Брандон Мехеле (Кони де Винтер 62'), Зено Дебаст (Натан Нгой 62'), Тома Мёнье (Мика Годтс 70'), Шарль Де Кетеларе (Луа Опенда 62'), Кевин Де Брёйне (Юри Тилеманс 70'), Амаду Онана (Тимоти Кастань 70'), Николас Раскин (Nathan De Cat 70'), Жереми Доку (Аксель Витсель 70')
Жёлтая карточка: Уэстон Маккенни 19' (США)
Следующий матч американцы проведут 1 апреля против Португалии, бельгийцы в этот же день встретятся с Мексикой.