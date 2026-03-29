«Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. По информации TEAMtalk, клуб рассматривает 26-летнего испанца как потенциальную замену Джошуа Зиркзее в линии атаки.

Отмечается, что возможный трансфер Торреса не будет связан с переговорами по будущему Маркуса Рашфорда, который в данный момент находится в аренде в «Барселоне». «Красные дьяволы» смотрят на Торреса с оптимизмом, оценивая его как игрока, способного усилить атакующую линию команды.

В текущем сезоне Торрес провёл 40 матчей во всех турнирах, забив 16 голов и сделав одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.