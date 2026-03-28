28 марта в Атланте в США состоится товарищеский поединок между сборными США и Бельгии. Начало матча в 22:30 мск.

США проведут седьмой товарищеский матч подряд с момента своего поражения в финале Золотого кубка Мексике (1:2). К матчу с Бельгией американцы подошли с тремя победами подряд. Они победили Австралию (2:1), Парагвай (2:1) и Уругвай (2:1).

Бельгия в хорошем настроении, так как сыграет на чемпионате мира. Команда безоговорочно выиграла свою группу, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке «красные дьяволы» разгромили Лихтенштейн 7:0, выиграв перед этим у Уэльса 4:2 и сыграв вничью 1:1 с Казахстаном.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Букмекеры: 2.95 и 2.38 — котировки на победу США и Бельгии соответственно, 3.65 — коэффициент на ничью.

Искусственный интеллект предсказал результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

