Англия сыграла вничью с Уругваем (1:1) в рамках товарищеского противостояния.
На 81-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Бена Уайта.
Уругвай сумел сравнять счет на 90+4-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Англии, а игрок гостей Федерико Вальверде уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
АнглияЛондон1:1УругвайМонтевидео
1:0 Бен Уайт 81' 1:1 Федерико Вальверде 90+4' пен.
Англия: Джеймс Траффорд, Тино Ливраменто, Фикайо Томори (Льюис Холл 69'), Гарри Магуайр, Джед Спенс (Бен Уайт 69'), Джеймс Гарнер (Кобби Майну 69'), Джордан Хендерсон (Адам Уортон 46'), Чуквунонсо Мадуэке (Джаррод Боуэн 38'), Филип Фоден (Коул Палмер 56'), Маркус Рашфорд (Харви Льюис Барнс 69'), Доминик Соланке (Доминик Калверт-Льюин 57')
Уругвай: Фернандо Муслера, Матиас Оливера (Дарвин Нуньес 88'), Рональд Араухо, Гильермо Варела, Максимилиано Араухо (Федерико Виньяс 64'), Мануэль Угарте (Брайан Родригес 87'), Федерико Вальверде, Хоакин Пикерес (Хосе Хименес 16'), Rodrigo Aguirre (Факундо Пельистри 64'), Хиорхьян де Арраскаета (Хуан Санабрия 88'), Агустин Каноббио (Дамиан Эмилиано Мартинес 88')
Жёлтая карточка: Мануэль Угарте 70' (Уругвай)
В следующей товарищеской встрече Англия сыграет против Японии 31-го марта. Уругвай встретится с Алжиром в тот же день.