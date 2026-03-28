В товарищеском матче сборная Кот-д'Ивуара одержала уверенную победу над командой Южной Кореи со счетом 4:0.

Первый гол забил полузащитник африканской сборной Эванн Гессан на 35-й минуте, а Симон Адингра удвоил преимущество Кот-д'Ивуара в конце первого тайма, на 45+1-й минуте. Нападающий Мартиаль Годо довел счет до разгромного на 62-й минуте, а защитник Уилфрид Синго поставил точку в матче, забив четвертый гол на 90+4-й минуте.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Южная Корея будет выступать в группе A вместе с ЮАР и Мексикой, а сборная Кот-д'Ивуара — в группе E, где ее соперниками станут Эквадор, Кюрасао и Германия.