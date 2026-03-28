Сборная Канады сыграла вничью с командой Исландии в товарищеской встрече со счетом 2:2.

Дублем у исландцев отметился Орри Оскарссон, забивший на 9-й и 21-й минутах встречи. У канадцев дважды забил Джонатан Дэвид, реализовав оба пенальти на 67-й и 75-й минутах.

Канада осталась в меньшинстве после удаления Тайона Бьюкинена на 80-й минуте матча.

Результат матча Канада Оттава 2:2 Исландия Рейкьявик 0:1 Орри Оускарссон 9' 0:2 Орри Оускарссон 21' 1:2 Джонатан Дэвид 67' пен. 2:2 Джонатан Дэвид 76' пен. Канада: Дейн Сент-Клэр, Нико Сигур, Джоэль Уотерман, Камал Миллер ( Дерек Корнелиус 75' ), Али Ахмед ( Марсело Флорес 63' ), Ричи Лария, Тажон Бушанан, Натан Салиба ( Ральф Присо 86' ), Матьё Шуаньер ( Дэниэл Джеббисон 64' ), Джонатан Дэвид ( Лиам Миллар 87' ), Кайл Ларин ( Джонатан Осорио 64' ) Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Хёрдур Магнуссон, Сверрир Ингасон, Кристиан Хлинссон ( Стефан Тейтур Тордарсон 68' ), Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Орри Оускарссон ( Kristall Mani Ingason 68' ), Брюньольфур Виллюмссон, Микаэль Эллертссон, Jon Dagur THorsteinsson ( Андри-Фаннар Бальдюрссон 76' ), Isak Bergmann Johannesson ( Микаэль Андерсон 76' ) Красная карточка: Тажон Бушанан 80' (Канада)

Статистика матча 5 Удары в створ 3 6 Удары мимо 1 56 Владение мячом 44 8 Угловые удары 1 0 Офсайды 5 12 Фолы 17

Следующий матч канадцы проведут 1 апреля против Туниса, исландцы днем ранее сыграют с гаитянами.