Сборная Канады сыграла вничью с командой Исландии в товарищеской встрече со счетом 2:2.
Дублем у исландцев отметился Орри Оскарссон, забивший на 9-й и 21-й минутах встречи. У канадцев дважды забил Джонатан Дэвид, реализовав оба пенальти на 67-й и 75-й минутах.
Канада осталась в меньшинстве после удаления Тайона Бьюкинена на 80-й минуте матча.
Результат матча
КанадаОттава2:2ИсландияРейкьявик
0:1 Орри Оускарссон 9' 0:2 Орри Оускарссон 21' 1:2 Джонатан Дэвид 67' пен. 2:2 Джонатан Дэвид 76' пен.
Канада: Дейн Сент-Клэр, Нико Сигур, Джоэль Уотерман, Камал Миллер (Дерек Корнелиус 75'), Али Ахмед (Марсело Флорес 63'), Ричи Лария, Тажон Бушанан, Натан Салиба (Ральф Присо 86'), Матьё Шуаньер (Дэниэл Джеббисон 64'), Джонатан Дэвид (Лиам Миллар 87'), Кайл Ларин (Джонатан Осорио 64')
Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Хёрдур Магнуссон, Сверрир Ингасон, Кристиан Хлинссон (Стефан Тейтур Тордарсон 68'), Хакон-Арнар Харальдссон, Виктор Паульссон, Орри Оускарссон (Kristall Mani Ingason 68'), Брюньольфур Виллюмссон, Микаэль Эллертссон, Jon Dagur THorsteinsson (Андри-Фаннар Бальдюрссон 76'), Isak Bergmann Johannesson (Микаэль Андерсон 76')
Красная карточка: Тажон Бушанан 80' (Канада)
Следующий матч канадцы проведут 1 апреля против Туниса, исландцы днем ранее сыграют с гаитянами.