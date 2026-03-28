Сборная Аргентины добилась непростой победы в товарищеском матче, обыграв команду Мавритании со счётом 2:1.

Подопечные Лионеля Скалони решили исход встречи ещё в первой половине: отличились Энцо Фернандес и Нико Пас. После перерыва мавританцы сумели сократить отставание — гол на свой счёт записал Джордан Лефор.

Примечательно, что лидер аргентинцев Лионель Месси начал игру в запасе и появился на поле лишь во втором тайме.

Ранее аргентинская команда обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе турнира ей предстоит сыграть против сборных Алжира, Австрии и Иордании.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 2:1 Мавритания Нуакшот 1:0 Энцо Фернандес 17' 2:0 Нико Пас 32' 2:1 Жордан Лефор 90+4' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина ( Агустин Джай 69' ), Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси, Энцо Фернандес ( Джулиано Симеоне 56' ), Алексис Мак Аллистер ( Эксекиэль Паласиос 76' ), Тьяго Альмада ( Хосе Мануэль Лопес 75' ), Нико Пас ( Родриго Де Пауль 46' ), Маркос Акунья ( Габриэль Эрнан Рохас 69' ), Хулиан Альварес ( Лионель Месси 46' ), Николас Гонсалес ( Франко Мастантуоно 46' ) Мавритания: Али Абейд, Жордан Лефор, Ламин Ба ( Абдаллахи Махмуд 85' ), Ибраима Кейта ( Сулейман Анн 85' ), Абубакари Койта ( Nouh Mohamed El Abd 85' ), Умар Нгом ( Sidi Yacoub 78' ), Джеди Гассама ( Амар Сиди Буна 63' ), Mamadou Diallo ( Папа Ндиага Яд 46' ), Maata Magassa ( Хадим Диав 78' ), Beyatt Lekweiry, Mamadou Diop