Сборная Аргентины добилась непростой победы в товарищеском матче, обыграв команду Мавритании со счётом 2:1.
Подопечные Лионеля Скалони решили исход встречи ещё в первой половине: отличились Энцо Фернандес и Нико Пас. После перерыва мавританцы сумели сократить отставание — гол на свой счёт записал Джордан Лефор.
Примечательно, что лидер аргентинцев Лионель Месси начал игру в запасе и появился на поле лишь во втором тайме.
Ранее аргентинская команда обеспечила себе участие в чемпионате мира 2026 года. На групповом этапе турнира ей предстоит сыграть против сборных Алжира, Австрии и Иордании.
Результат матча
АргентинаБуэнос-Айрес2:1МавританияНуакшот
1:0 Энцо Фернандес 17' 2:0 Нико Пас 32' 2:1 Жордан Лефор 90+4'
Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Агустин Джай 69'), Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси, Энцо Фернандес (Джулиано Симеоне 56'), Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос 76'), Тьяго Альмада (Хосе Мануэль Лопес 75'), Нико Пас (Родриго Де Пауль 46'), Маркос Акунья (Габриэль Эрнан Рохас 69'), Хулиан Альварес (Лионель Месси 46'), Николас Гонсалес (Франко Мастантуоно 46')
Мавритания: Али Абейд, Жордан Лефор, Ламин Ба (Абдаллахи Махмуд 85'), Ибраима Кейта (Сулейман Анн 85'), Абубакари Койта (Nouh Mohamed El Abd 85'), Умар Нгом (Sidi Yacoub 78'), Джеди Гассама (Амар Сиди Буна 63'), Mamadou Diallo (Папа Ндиага Яд 46'), Maata Magassa (Хадим Диав 78'), Beyatt Lekweiry, Mamadou Diop