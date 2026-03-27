Легендарный «Босс» экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников считает вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса сильно переоценненным и то, что Игорь Акинфеев с точки зрения мастерства намного сильнее.

Игорь Акинфеев

«Из современных голкипером мне не нравится Куртуа.  Как и Буффон.  Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.  Бельгиец не вратарь для "Реала".  Куртуа — хороший голкипер.  А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира.  Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!

Из последних — Нойер.  Всем было ясно: он номер один.  А сегодня кто?  Вы сами можете ответить?  Десять фамилий назовете: Облак, Алиссон, Куртуа...

Мартинес?  Акинфеев его точно сильнее.  Он играет в "Астон Вилле".  Ну и что это за команда?  Пусть он, как Игорь Акинфеев, отыграет 30 лет.  Пусть попробует Лигу чемпионов.  У него же там ни одного матча.  Классный вратарь в "Астон Вилле" не играл бы.  Давно забрал бы "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".  Опять скажете: "Он чемпион мира".  А я вам отвечу: чемпион мира там Месси.  Мартинесу повезло оказаться в той сборной.

У Игоря были предложения от клубов мирового уровня.  Но он не хотел никуда уезжать.  Зачем, если ты здесь востребован?», — сказал Овчинников в интервью «СЭ».

До появления в сборной России Акинфеева именно Овчинников был первым номером национальной команды.  Всего он провел за нее 35 матчей и пропустил в них 40 голов.