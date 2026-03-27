Легендарный «Босс» экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников считает вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса сильно переоценненным и то, что Игорь Акинфеев с точки зрения мастерства намного сильнее.

«Из современных голкипером мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень. Бельгиец не вратарь для "Реала". Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!

Из последних — Нойер. Всем было ясно: он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете: Облак, Алиссон, Куртуа...

Мартинес? Акинфеев его точно сильнее. Он играет в "Астон Вилле". Ну и что это за команда? Пусть он, как Игорь Акинфеев, отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. У него же там ни одного матча. Классный вратарь в "Астон Вилле" не играл бы. Давно забрал бы "Ливерпуль" или "Манчестер Сити". Опять скажете: "Он чемпион мира". А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной.

У Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован?», — сказал Овчинников в интервью «СЭ».

До появления в сборной России Акинфеева именно Овчинников был первым номером национальной команды. Всего он провел за нее 35 матчей и пропустил в них 40 голов.