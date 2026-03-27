Бывший форвард «Зенита» Малком не исключил, что он может вернуться в питерский клуб.

«Обожаю "Зенит". Четыре года в Санкт-Петербурге — самые счастливые годы моей карьеры. Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь в "Зенит" — уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.

После 22-х туров «Зенит» идет вторым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.