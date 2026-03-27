Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался возглавить английский «Манчестер Юнайтед», сообщает издание i Paper.

По данным источника, испанского специалиста всё устраивает в стане парижан, и скоро он подпишет новое соглашение с клубом.

В настоящий момент «МЮ» тренирует Майкл Каррик, который сменил по ходу сезона уволенного Рубена Аморима и поднял команду в таблице АПЛ уже на третье место.

В случае если команда финиширует в зоне Лиги чемпионов, контракт Каррика, истекающий летом 2026 года, будет автоматически пролонгирован.