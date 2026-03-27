Завершились 2 товарищеских матча среди сборных.
В одной из встреч Австрия разгромила Гану со счетом 5:1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Марсель Забитцер на 13-й минуте с пенальти, Михаэль Грегорич на 51-й минуте, Стефан Пош на 59-й, Карни Чуквуэмека на 79-й минуте и Николас Зайвальд на 90+2-й минуте.
Единственный гол у Ганы забил Джордан Айю на 77-й минуте.
Результат матча
АвстрияВена5:1ГанаАккра
1:0 Марсель Забитцер 13' пен. 2:0 Михаэль Грегорич 51' 3:0 Стефан Пош 59' 3:1 Джордан Айю 77' 4:1 Карни Чуквуэмека 79' 5:1 Николас Зайвальд 90+2'
Австрия: Александр Шлагер (Флориан Вигеле 46'), Стефан Пош, Кевин Дансо (Филипп Линхарт 46'), Марко Фридль, Филипп Мвене (Патрик Виммер 46'), Флориан Гриллич (Александер Прасс 46'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Романо Шмид (Пауль Ваннер 46'), Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич
Гана: Лоуренс Ати-Зиги, Деррик Кён, Александр Джику, Абдул Фатаву, Томас Парти, Кваси Сибо, Энтойн Семеньо, Джордан Айю, Принс Квабена Аду, Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi
В параллельном матче Египет одержал победу над Саудовской Аравией со счетом 4:0.
У египтян отличились Ислам Исса на 4-й минуте, Трезеге на 16-й минуте, Ахмед Сайед на 44-й и Омар Мармуш на 57-й минуте.
В следующем товарищеском матче Саудовская Аравия сыграет против Сербии 31-го марта, а Египет встретится с Испанией в тот же день.