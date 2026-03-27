Завершились 2 товарищеских матча среди сборных.

В одной из встреч Австрия разгромила Гану со счетом 5:1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Марсель Забитцер на 13-й минуте с пенальти, Михаэль Грегорич на 51-й минуте, Стефан Пош на 59-й, Карни Чуквуэмека на 79-й минуте и Николас Зайвальд на 90+2-й минуте.

Единственный гол у Ганы забил Джордан Айю на 77-й минуте.

Результат матча

Австрия Вена 5:1 Гана Аккра

1:0 Марсель Забитцер 13' пен. 2:0 Михаэль Грегорич 51' 3:0 Стефан Пош 59' 3:1 Джордан Айю 77' 4:1 Карни Чуквуэмека 79' 5:1 Николас Зайвальд 90+2'

Австрия: Александр Шлагер ( Флориан Вигеле 46' ), Стефан Пош, Кевин Дансо ( Филипп Линхарт 46' ), Марко Фридль, Филипп Мвене ( Патрик Виммер 46' ), Флориан Гриллич ( Александер Прасс 46' ), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Романо Шмид ( Пауль Ваннер 46' ), Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич

Гана: Лоуренс Ати-Зиги, Деррик Кён, Александр Джику, Абдул Фатаву, Томас Парти, Кваси Сибо, Энтойн Семеньо, Джордан Айю, Принс Квабена Аду, Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi