Сборная Австрии в Вене примет сборную Ганы в рамках товарищеского поединка. Матч состоится 27 марта в 20:00 мск.

Сборная Австрии обеспечила себе место на мундиале. Команда хорошо выступила в квалификации, набрав 19 очков, чего хватило, чтобы финишировать первой в группе Н. Стоит отметить, что 8 игр австрийцы забили 22 гола и пропустили всего 4. За время квалификации коллектив проиграл лишь Румынии, после чего выиграл у Кипра и сыграл вничью с Боснией.

Гана также сыграет на ЧМ. команда выиграла свою группу с 25 очками на счету. Последний матч в отборе гости провели еще в октябре против Коморских островов (1:0). После этого ганцы сыграли две товарищеских встречи в Азии, где потерпели поражения от Японии (0:2) и Южной Кореи (0:1).

Прогнозы и ставки

Букмекеры: 1.57 на победу Австрии, 4.10 на ничью, 5.40 на победу Ганы.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Австрии со счетом 2:1.

