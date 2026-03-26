Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются команды из Франции, Испании, Англии и Германии.

«Будет конкретика — будем говорить. Пока конкретики нет. Конкретика — это когда в клуб приходит предложение. А диалоги по возможному трансферу Кости в Европу постоянно ведутся. Того же Барбозу я хорошо знаю — можете передать ему привет. Но я не обсуждаю слухи.

Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если "Динамо" все устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов», — заявил Сафонов «Чемпионату».

В текущем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 21 матч, забил семь мячей и сделал шесть ассистов.