Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал мнение некоторых экспертов, что в РПЛ арбитры часто принимают решение в пользу «Зенита».

«Я вот прочитал про Мажича. Во-первых, он признал, что пенальти в матче "Зенита" с "Динамо" Махачкала не было. Он сказал: "Это ужас! Как Кукуян мог пойти на поводу у VAR?" И это было неправильное внедрение VAR. А, например, комичное падение Соболева… Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается). Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут. Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского "Динамо", сделал "медвежью услугу" против "Зенита", дав повод болельщикам из других городов. Однако мы видели разные пенальти и в других матчах. Видели, когда "Зениту" заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».