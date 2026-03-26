Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал мнение некоторых экспертов, что в РПЛ арбитры часто принимают решение в пользу «Зенита».

«Я вот прочитал про Мажича.  Во-первых, он признал, что пенальти в матче "Зенита" с "Динамо" Махачкала не было.  Он сказал: "Это ужас!  Как Кукуян мог пойти на поводу у VAR?" И это было неправильное внедрение VAR.  А, например, комичное падение Соболева… Оно вызывает улыбку, и больше ничего (улыбается).  Судья-то не среагировал на это.

В принципе, судейские ошибки были, они и будут.  Но судья, который дал пенальти в ворота махачкалинского "Динамо", сделал "медвежью услугу" против "Зенита", дав повод болельщикам из других городов.  Однако мы видели разные пенальти и в других матчах.  Видели, когда "Зениту" заслуженные пенальти нужно было давать, а их не назначали», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».