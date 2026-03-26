Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе надеется, что Неймар вернется в состав сборной Бразилии.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее бразильский нападающий не вошел в заявку бразильской команды на товарищеские встречи с Францией и Хорватией.

«Неймар есть Неймар. Чемпионат мира — для мировых звёзд, и он обязательно там будет. Я не могу представить себе чемпионат мира без Неймара, но я не буду спорить с Анчелотти», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X со ссылкой на Globo.

В текущем сезоне Неймар сыграл пять матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.