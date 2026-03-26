Капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал, что думает по поводу будущего. Футболист хотел бы вернуться в Бразилию.

«У меня еще два года по контракту с "ПСЖ", а дальше — посмотрим. Я был бы рад вернуться в Бразилию. Там есть определенное давление, особенно это касается того клуба, в который я хочу вернуться, — "Коринтианса". Эта команда открыла для меня двери в большой футбол, я очень люблю этот клуб и с радостью надену его футболку снова», — приводит слова Маркиньоса UOL.

Маркиньос играет за столичный клуб с 2013 года. Ранее в Европе футболист защищал цвета «Ромы».